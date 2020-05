hali zeigt Büromöbel für Arbeitsplatz der Zukunft

hali will mit seinen Büromöbeln neuen Trends in der Arbeitswelt Rechnung tragen. Die Arbeitsplätze der Zukunft erfordern nach Ansicht der Designer des Unternehmens mehr Flexibilität, Offenheit und Kommunikationsmöglichkeiten. Die Tendenz geht laut dem Möbelhaus klar in Richtung einer flexiblen Arbeitsorganisation, die von formellem und informellem Austausch geprägt ist. Mitarbeiter sollen über Hierarchie-, Bereichs-, Abteilungs- oder Ländergrenzen hinweg flexibel kommunizieren können und so ihr Know-how miteinander teilen. Auf Basis dieser Annahmen hat das Unternehmen eine neue Serie von Lounge-Möbeln entwickelt.

Diese bequemen Sitzmöglichkeiten sind vor allem als Einrichtung für Kommunikations- und Pausenräume gedacht. Bei der futurezone-Award-Gala und auf der Fachmesse PersonalAustria werden die neuen Lounge-Möbel erstmals öffentlich präsentiert. Die futurezone-Gala findet am 14. November im Museumsquartier statt, die ParsonalAustria ist vom 6. bis 7. November in der Halle C der Messe Wien zu Gast.