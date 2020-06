Hands-On mit Samsung Bada 2.0-Phone Wave 3

Das Aluminiumgehäuse und das 4-Zoll-Display lassen ein hohes Gewicht des Wave 3 vermuten. Überraschend leicht fühlen sich deshalb die 122 Gramm des Smartphones an. Einen besonders hochwertigen Eindruck erweckt das Wave 3 aber nicht, was vor allem an der wenig hübschen, überdimensionierten, schwarz-glänzenden Plastik-Home-Taste liegt. Interessant ist dafür, wie der Akku eingelegt wird. Die Rückseite wird nicht abgenommen, sondern mittels Schiebemechanismus nach oben geschoben.

Farben, Helligkeit und Kontrast des Super-AMOLED-Displays sind beim Vorserienmodell des Wave 3 in Ordnung, können aber nicht ganz mit dem Super-AMOLED-Plus-Displays des Samsung Galaxy SII mithalten.