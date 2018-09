High-Tech Spritzpistole mit Display verschießt Wasserkugeln

Wer als Kind gerne mit Spritzpistolen gespielt hat, kennt das Problem: Mehr als zwei Meter geht der Wasserstrahl meist nicht. Der klassische Super Soaker war zwar besser, sah aber eigentlich ein wenig blöd aus und egal wie viel man pumpte: Der Strahl war doch immer irgendwie zu schwach.

Ein deutsches Start-up will dieses Kindheitstrauma ungeschehen machen, mit der Spyra One. Die Spritzpistole richtet sich an Erwachsene. Nicht nur wegen dem Preis (ab 115 Euro ist man dabei), sondern auch der Größe. Die Spyra One ist 63cm lang und wiegt mit vollem Wassertank 2,4 Kilogramm.