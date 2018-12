Hofer verkauft günstige iPhones, iPads und ein E-Mobil

Rund um den Feiertag am 8. Dezember nimmt Hofer wieder einige Technik-Produkte in sein Sortiment auf. Dazu zählt allen voran das iPhone 6s, das beim Diskonter in der 32 GB-Version ab 5. Dezember zu einem Preis von 349 Euro verkauft wird.

Für ein Smartphone, das vor drei Jahren auf den Markt gekommen ist, ist das immer noch ein recht stattlicher Preis. Sollte das iPhone-6s-Angebot bei Hofer bereits vergriffen sein, lohnt sich ein Blick auf die Preisvergleichsplattform Geizhals.at, wo dieselben iPhones bereits ab einem Preis von 325 Euro angeboten werden. Daneben gibt es bei Hofer ab 5. Dezember auch ein iPad der sechsten Generation mit 9,7 Zoll Display, 32 GB Speicherplatz und Touch-ID um 299 Euro.