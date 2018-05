Hofer verkauft Segway und E-Longboard

Hofer bietet ab 14. Mai mehrere elektrisch betriebene Fahrzeuge zum Diskontpreis an. So ist etwa der Segway Ninebot Street 320 für knapp 600 Euro zu haben. Der selbstbalancierende Personentransporter verfügt über eine Reichweite von bis zu 30 Kilometer und erreicht eine Geschwindigkeit von 18 Km/h. Er kann online oder in Hofer-Filialen bestellt werden und wird nach Vereinbarung eines Liefertermins zugestellt.