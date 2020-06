Hohes Frustpotenzial: Windows 8 Preview im Test

Dass Microsoft sich für die Bedienung für Touch und Maus unterschiedliche Konzepte überlegt hat, ist im Grunde ein lobenswerter wie logischer Ansatz. Die Lernkurve für Windows-8-User wird dadurch allerdings frustrierend hoch. Im Falle des Slate, der als Tablet wie auch mit Maus und Tastatur verwendet werden kann, klickt und streicht man von einer Ecke zum nächsten Bildschirmrand. Hat man sich an die Steuerung per Maus halbwegs gewöhnt, muss man per Touch im Grunde wieder von vorne anfangen. Hier würde es helfen, wenn Microsoft die Maus- und Touch-Steuerung näher zusammenführen würde.

Darüber hinaus hat das Bedienkonzept sowohl im Maus-Modus als auch per Touch seine Schwächen. Bei der Bedienung per Touchscreen überschneidet sich das Aufrufen des Hauptmenüs vom rechten Bildschirmrand mit dem normalen Weiterblättern. Nicht selten blendet man unabsichtlich das Menü ein, wenn man eigentlich nur von rechts nach links blättern will. Mit der Maus muss man hingegen zum Aufrufen des Hauptmenüs ganz in die Bildschirmecken fahren und einen Moment warten, bis das Menü eingeblendet wird. Im Dauerbetrieb ist das Ansteuern der Ecken und das Warten auf das eingeblendete Menü ermüdend und bremst ebenfalls den Arbeitsfluss.

An praktische Grenzen stößt das spartanische Fullscreen-Konzept der Metro-Oberfläche auch, wenn man zu anderen Programmen wechseln will. Um zu sehen, welche Apps im Hintergrund offen sind, muss man erst wieder mit der Maus in eine der linken Ecken fahren und dann am Rand entlang. Erst dann wird eine Leiste mit den offenen Programmen eingeblendet. Bei der Touch-Bedienung helfen die Ecken nichts, hier streift man vom linken Rand ins Bild und wieder zurück, um denselben Effekt zu bekommen. Das Frustrationspotenzial ist groß, am PC werden Maus-User dadurch abgebremst.