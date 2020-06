House of the Dead 4: 90 Minuten für 8 Euro

HD aber nicht zeitgemäß

Die Grafik erinnert mehr an ein Wii-Spiel in HD mit Kantenglättung, als jene von einem echten PS3-Spiel. Der Grund: Der Spielautomat von House of the Dead 4 ist bereits im Oktober 2005 erschienen und dementsprechend grafisch nicht mehr zeitgemäß.

Den Zombies können auch nicht Teile abgeschossen werden, wie es schon bei House of the Dead 2 auf der Dreamcast möglich war. Stattdessen scheinen die Untoten bei Treffern in einer Art orange-farbenen Aschewolke zu verpuffen. Auch der Soundtrack und die lächerliche, englische Mini-Sprachausgabe sind für ein Spiel mit 2012er-Jahrgang fast schon peinlich.

Fazit

Eineinhalb Stunden Spielzeit und davon kennt man einiges schon, wenn man die früheren House of the Dead-Teile gespielt hat. So muss man sich fragen, ob nicht sogar die 8 Euro schon zuviel sind und 5 Euro ein angemessener Preis gewesen wäre. Andererseits: Wenn man nicht gerade am Montag, Dienstag oder Mittwoch ins Kino geht, zahlt man dort für etwa 105 Minuten Unterhaltung auch 8,50 Euro. Als Notfallüberbrückung bis zu Resident Evil: Darkside Chronicles reicht es. Wer nicht gerade ein Lightgun-Shooter-Junkie ist oder zwanghaft versucht die Investition in die Move-Controller zu rechtfertigen, kann auf House of the Dead 4 verzichten.