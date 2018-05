HTC bringt Blockchain-Smartphone

"Unser Exodus-Smartphone unterstützt Protokolle wie Bitcoin, Lightning Networks, Ethereum, Dfinity und noch weitere", wird der verantwortliche HTC-Manager Phil Chen von The Next Web zitiert. Man wolle das komplette Blockchain-Ökosystem unterstützen, so Chen. In den kommenden Monaten sollen "weitere aufregende Partnerschaften" verkündet werden.

Auch Huawei arbeitet an Blockchain-Handy

HTC ist nicht der einzige Smartphone-Hersteller, der an einem Blockchain-Handy tüftelt. Das israelisch-schweizerische Unternehmen Sirin Labs hat bereits vergangenes Jahr bekannt gegeben, an einem solchen Gerät zu arbeiten.