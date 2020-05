HTC One in Gold kommt nach Österreich

HTC kündigte am Montag an, dass die goldene Version des Flaggschiffs One ab Anfang Dezember auch in Österreich verfügbar sein wird. Dabei handelt es sich jedoch nicht um das 4.500 Dollar teure Modell aus 18-karätigem Gold, das vergangenen Monat vorgestellt wurde, sondern lediglich um eine neue Farbvariante in Champagne-Gold, ähnlich der des iPhone 5s.