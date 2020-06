HTC One M9 Bilder und Spezifikationen durchgesickert

Das metallene Unibody-Gehäuse bleibt, neben einem Snapdragon-810-Octa-Core-Prozessor mit 2Ghz, 3 GB RAM und 32 GB per microSD erweiterbarem Speicher verfügt das Smartphone über eine 20-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine UltraPixel-Kamera mit 4 Megapixel auf der Vordersteite. Obwohl das Gerät mit 9,61 Millimeter ein weniger dicker als der Vorgänger ausfällt, konnte HTC das Gesamtgewicht um ein paar Gramm reduzieren. Der Akku ist mit 2900 mAh aber stärker geworden.

Das Gerät soll in zwei Farben verfügbar sein - zum einen in "Gunmetal Grey" und "Gold on Silver", wobei bei zweiterer Variante die große Fläche in silbrigem Metall gehalten ist, der Rahmen und die die Vorderseite in goldener Farbe gestaltet sind. Als empfohlenen Listenpreis gab der Händler für den deutschen Markt 749 Euro an. Verkaufsstart dürfte der 9. April 2015 sein. Ob es neben der 32-Gigabyte-Variante auch eine kleinere - etwa mit 16 Gigabyte - geben wird, ist nicht bekannt. Wie Samsung wird HTC das neue Smartphone am 1. März 2015 vorstellen.