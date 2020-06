HTC One M9 im Hands-on: Mit Feinschliff gegen Samsung

Die erste große Veränderung am One M9 fällt bereits auf, wenn man es kurz in die Hand nimmt. Die Rückseite des Aluminium-Gehäuses ist nun gebürstet. Der Vorgänger setzte noch auf glatt poliertes Aluminium, wodurch das Smartphone aber leicht aus der Hand rutschte. So lässt sich das Smartphone deutlich angenehmer halten und bedienen. Apropos Bedienen: HTC hat sich (endlich) dazu entschieden, den Power-Button von oben rechts auf die rechte Seite zu verlegen.