HTC One M9 offiziell in Barcelona vorgestellt

Erstmals seit drei Jahren hat HTC wieder ein Flaggschiff auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Der taiwanische Smartphone-Hersteller enthüllte im Rahmen einer Pressekonferenz sein neues Flaggschiff-Modell, das One M9. Umfangreiche Leaks haben dafür gesorgt, dass nahezu alles bereits im Vorfeld bekannt wurde. So verfügt das HTC One M9 weiterhin über einen fünf Zoll großen LC-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung und ist im Vergleich zum Vorgänger sogar um wenige Millimeter geschrumpft und leichter.