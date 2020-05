HTC One Max im Test: Ein Opfer des Größenwahns

Das Max hat einen Fingerabdruckscanner integriert. Das Sicherheitsplus ist löblich, die Ausführung allerdings nicht. Der Scanner befindet sich an der Rückseite genau unter der Kamera. Er ist leicht versenkt, was ein Ertasten theoretisch möglich macht. Praktisch wischt man aber fast immer mit dem Finger über die Kameralinse – vor allem, wenn man ungeduldig wird, weil der Scanner auch beim vierten Versuch den Abdruck nicht erkennt.

Es passiert viel zu oft, dass der Abdruck nicht erkannt wird. Das liegt daran, dass man sehr präzise, genau im richtigen Winkel, den Finger über den Scanner ziehen muss. Störend ist auch, dass man immer die Standby-Taste drücken muss, um in den Lockscreen zu kommen, bevor das Gerät mittels Fingerabdruck entsperrt werden kann.

Das Einrichten des Fingerabdrucks ist einfach. Man wählt einen der Finger aus und zieht in vier Mal über den Scanner. Dabei sollte man aber nicht der Anleitung am Display folgen, sondern das Max beim Fingerscannen so halten, wie man es auch im Alltagsgebrauch in der Hand halten wird. Folgt man der Anweisung, wird man später nur mit einer verkrampften Handhaltung den Finger in denselben Winkel bekommen, in dem ihn eingescannt hat.

Falls der Fingerabdruck nicht erkannt wird, wird nach einem Passwort gefragt, das zuvor eingestellt wurde. Jeder gescannte Fingerabdruck kann zusätzlich mit den Start einer App belegt werden. So könnte man mit dem rechten Zeigefinger etwa normal entsperren und mit dem linken Zeigefinger die Kamera-App starten. Seltsam ist, dass maximal drei Fingerabdrücke angelegt werden können.