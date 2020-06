HTC One-Nachfolger soll "The All New One" heißen

Manchmal ist man sich nicht so recht sicher, ob der für Smartphone-Leaks bekannte Twitter-Account evleaks Scherze macht oder die veröffentlichten Informationen tatsächlich ernst gemeint sind. Die Trefferquote spricht jedoch für evleaks. Daher dürfte auch in einer neuen veröffentlichten Information mehr als nur ein Körnchen Wahrheit stecken. Demnach soll der Nachfolger des HTC One den Namen "The All New One" tragen. Bislang gab es Spekulationen, dass der Name One+ oder One 2 lauten könnte.

Das wäre zumindest deutlich kürzer. HTC könnte aber mit dieser Bezeichnung versuchen, eine ähnliche Strategie wie einst Apple mit dem iPad 3 zu verfolgen. Dieses bezeichnete Apple stets als das "neue" iPad, die Zahl wurde weitestgehend ignoriert, auch von den Konsumenten. Der HTC One-Nachfolger soll am 25. März auf einem Event in London und New York vorgestellt werden.