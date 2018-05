HTC preist neues Smartphone mit alten iPhone-Teilen an

Als Beweis legte er eine bebilderte Anleitung der Reparatur-Plattform iFixit vor. Das Unternehmen erntete rasch Spott für diese Tatsache auf den sozialen Netzwerken – das in der Krise steckende Unternehmen sei darauf angewiesen, die Bauteile eines vier Jahre alten Smartphones wiederzuverwenden, so die Behauptung.

Laut HTC alles so geplant

HTC gestand in einer Stellungnahme, iPhone-Bauteile im Teaser verwendet zu haben – das sei jedoch bewusst erfolgt. „Wir sind froh darüber, dass es Menschen gibt, die unseren Teaser so genau untersuchen“, gibt das Unternehmen bekannt. Dabei handle es sich aber um Bauteile aus vielen verschiedenen Smartphones der Konkurrenz. Sie sollen das Mischmasch an Teilen (Spezifikationen) repräsentieren, die unsere Mitbewerber unschön in ihre Smartphones pressen. Der Leerraum in der Mitte zeigt wiederum HTCs nächstes Smartphone, das ‚mehr als nur die Summe seiner Spezifikationen‘ sein wird.“

Das neue Smartphone, bei dem es sich voraussichtlich um das HTC U12 handeln wird, wird am 23. Mai offiziell vorgestellt.