HTC sagt Virtual Reality ist noch lange nicht tot

Es fängt erst an

„Denken Sie, dass VR stirbt? Es fängt gerade erst an“, so der Titel des Kampfschreibens. „Entschuldigen Sie vielmals, dass wir den Alarmsignalen keine Beachtung schenken. Die Nachricht vom so genannten Tod der VR kommt einmal jährlich und ist wie üblich stark übertrieben“, schreibt HTC.

Im ersten Teil der Meldung wird erklärt, warum die Analysten laut HTC falsch liegen. Die sinkenden Absätze bei „Consumer VR“ kämen zustande, weil dies hauptsächlich VR-Lösungen für Smartphones seien. User seien davon enttäuscht gewesen. Zudem hätten Hersteller die Absatzzahlen in die Höhe getrieben, weil entsprechende Lösungen zu Smartphone-Launches verschenkt wurden. Damit greift HTC Samsung an, die ihr Gear VR, das in Kooperation mit dem Vive-Konkurrenten Oculus entwickelt wurde, einigen Smartphones zum Start beigelegt hat.

Das VR-Erlebnis würde außerdem in Kürze besser werden, aufgrund des geplanten Starts von HTCs Vive Pro. Außerdem würden viele Unternehmen derzeit ihre Investitionen in VR erhöhen, was nicht in den Prognosen der Analysten aufscheine.