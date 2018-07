HTC U12+ im Test: Smartphone mit dem Potenzial zum Sargnagel

Akku

Die Kapazität des Akkus wird mit 3500 mAh angegeben. Wer sein Handy in der Früh vollständig auflädt, kommt damit locker über den gesamten Tag - eine "normale" Verwendung vorausgesetzt, also kein stundenlanges Video-Streaming oder Gaming. Am nächsten Vormittag wird man dann aber bald den Weg zur Steckdose suchen, wenn der Akku zwischen 20 und 30 Prozent anzeigt.

Ein 4K-Video mit 60fps, das über Youtube per LTE-Netz gestreamt wurde, hat den Ladestand des Akkus von 100 Prozent auf 80 Prozent in genau einer Stunde reduziert.

Bei 12 Prozent an die Steckdose stand der Akku 15 Minuten später bei 29 Prozent. Insgesamt eine halbe Stunde nachdem die Stromversorgung aus der Steckdose gestartet hat, zeigte die Akkuanzeige 42 Prozent. Innerhalb von einer Stunde konnte der Akku von 12 auf 68 Prozent aufgeladen werden.

Fazit

Mit dem U12+ hat HTC gewiss ein starkes Smartphone aufgelegt. Die Eckdaten sprechen für das aktuelle HTC-Spitzenhandy, mit denen es in der Top-Liga mitspielen kann: Super Kamera, leistungsstarke Ausstattung, tadelloser Bildschirm und schlanke Android-Version. Auch der Preis siedelt das Gerät in der Riege der Spitzenmodelle an: 799 Euro UVP, bei Geizhals ist das Gerät ab 735 Euro gelistet.

Rein optisch ist das U12+ - bis auf die halbtransparente Rückseite - eher unauffällig. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern setzt HTC weder auf eine rahmenlose Frontfläche noch auf einen Notch. Auch sonst bleibt eher der Eindruck eines langweiligen Smartphones zurück.

In der Praxis konnte das HTC U12+ nicht wirklich überzeugen. Vor allem die Bedienung mithilfe des berührungsempfindlichen Rahmens und den drei Pseudo-Tasten kommt gar nicht gut weg: Das Edge Sense sorgt mehr für Verwirrung als es die Bedienung erleichtert und das unabsichtliche Drücken von Tasten nervt. Somit geht das "innovative" Bedienkonzept komplett nach hinten los.

Irgendwie überkam mich beim Testen des U12+ das Gefühl, dass das so nichts mehr wird. HTC hat abermals ein Smartphone gebaut, das nicht das Potenzial hat, den Konzern aus der Krise zu ziehen. Ganz im Gegenteil: In Anbetracht der sinkenden Absatzzahlen könnte das U12+ sogar der Sargnagel des einstigen Smartphone-Pionier werden. Schade.

Technische Daten auf der Website des Herstellers.