Huawei bereitet Start von Android-Ersatz HongMeng vor

Huawei leidet unter den US-Sanktionen und bereitet die Einführung eines hauseigenen Betriebssystems vor. HongMeng könne Android ablösen, sagte der ranghohe Huawei-Manager Andrew Williamson am Donnerstag in Mexiko-Stadt. Sollte der Handelsstreit USA/ China eskalieren, könne das System "binnen Monaten" eingeführt werden. An anderer Stelle war zu hören, dass Huawei die Einführung seines eigenen Betriebssystems für Oktober plane.

HongMeng werde derzeit vor allem in China getestet. Huawei hat dafür bereits in zahlreichen Ländern Patentrechte angemeldet. Zuvor hieß es, Huawei habe zu Testzwecken bereits eine Million Geräte verteilt, die unter HongMeng laufen. Dies wurde von Huawei aber mittlerweile dementiert.

HongMeng, die große Unbekannte

Es ist derzeit nur wenig über den Android-Ersatz bekannt. Es sei bereits seit 2012 in Entwicklung, unter der Leitung von Chen Haibo, ein Professor der Universität Shanghai Jiao Tong. Das Betriebssystem soll, wie Android, auf Linux basieren und auch Android-Apps ausführen können.