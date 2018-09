Huawei kündigt Mate 20 Lite an

Künstliche Intelligenz

Huawei schreibt in der Ankündigung von zahlreichen Funktionen, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. So soll etwa die Kamera automatisch über 200 Foto-Szenarien in acht Kategorien erkennen und so die optimalen Einstellungen wählen. Sogar die hauseigenen 3D-Qmojis sind laut Huawei „AI-basiert“.

Das Huawei Mate 20 Lite ist laut dem Unternehmen ab Mitte September im österreichischen Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern um 399 Euro (UVP) in den Farben Schwarz, Gold und Blau erhältlich.