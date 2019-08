Huawei Mate 30 bekommt offenbar einen Super-Akku

Trotz der Verwirrung um den Android-Bann und den US-Handelsbeschränkungen wird der chinesische Technologiekonzern noch im Herbst seine neuen Spitzenmodelle Huawei Mate 30 und Huawei Mate 30 Plus vorstellen. Je näher der Präsentationstermin rückt, desto mehr Details über die neuen Flaggschiffe sickern durch.

So sind nun auf Weibo Fotos aufgetaucht, die die Akku-Spezifikationen des Huawei Mate 30 zeigen. Demnach verfügt das Huawei Mate 30 über einen Akku mit einer Kapazität von 4200 mAh, der Akku des Huawei Mate 30 Pro über einen Energiespeicher mit 4500 mAh.

Neben der hohen Kapazität soll der Mate 30-Akku auch in Sachen Ladeleistung die Konkurrenz in den Schatten stellen. Angeblich sollen sich die neuen Spitzengeräte mit 55 Watt per Kabel und 25 Watt kabellos laden lassen. Ein weiterer Leak scheint die Akku-Spezifikationen zu bestätigen. Demnach wurden die Akkus bereits in Südkorea zertifiziert.