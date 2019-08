Neue Leaks: Huawei könnte Mate 30 Pro früher präsentieren

Früher als in den vergangenen Jahren sollen das Huawei Mate 30 Pro und das Huawei Mate 30 präsentiert werden. Bereits am 19. September 2019 soll es so weit sein. Von dem früheren Termin berichtet 9to5google und beruft sich dabei auf eine russische Webseite. Ob ein möglicher, früher Präsentationstermin mit dem Huawei-Bann der USA zusammenhängt, ist unklar.

Dort heißt es, dass sich Dr. Wang Chenglu, Präsident der Abteilung Consumer Business Software von Huawei, auf der Huawei Developer Conference in einem Vortrag verraten habe. Allerdings wurde der Termin im September noch nicht offiziell bestätigt. Sollte es bei diesem Datum bleiben, wäre Huawei mit der Vorstellung einen Monat früher dran als im Vorjahr.