Huawei MediaPad X1 fordert iPad mini und Nexus 7 heraus

Der chinesische Hardware-Hersteller Huawei hat am Sonntag den Mobile World Congress in Barcelona mit der ersten Pressekonferenz eröffnet. Dort wurde unter anderem das MediaPad X1 vorgestellt, das den Kampf mit anderen kleinen Tablets wie dem iPad mini und dem Nexus 7 aufnehmen will. „Manche werden sagen, dass es das größte Smartphone der Welt ist, für andere ist es wiederum das kleinste Tablet der Welt“, sagte Richard Yu, CEO der Consumer-Sparte von Huawei bei der Vorstellung des X1.

Mit 7,18 Millimetern Dicke ist es zumindest das dünnste Tablet, das derzeit auf dem Markt zu finden ist. Das iPad mini misst im Vergleich 7,5 Millimeter an der dicksten Stelle. Das Tablet ist mit einem 7 Zoll großen IPS-Bildschirm ausgestattet, der mit 1920 mal 1200 Bildpunkten auflöst. Das entspricht einer Pixeldichte von 323 ppi. Damit liegt es bei der Pixeldichte nahezu gleichauf mit dem iPad mini Retina (326 ppi). Die Helligkeit des Bildschirms gibt Huawei mit 515 Nits an.