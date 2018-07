Huawei patentiert Smartwatch mit herausnehmbaren Kopfhörern

Wie LetsGoDigital entdeckt hat, wurde Huawei ein Patent für ein Wearable zugesprochen. Dieses sieht eine Smartwatch vor, die herausnehmbare, kabellose Kopfhörer hat.

Das Patent beinhaltet gleich mehrere Möglichkeiten, um die Kopfhörer in oder an der Smartwatch zu verstauen. Eine sieht ein vergrößertes Gehäuse vor, bei der die Kopfhörer mit einem Federdruckmechanismus darin halten. Eine andere Möglichkeit ist eine Art Container mit demselben Federmechanismus, der unten am Armband befestigt ist.