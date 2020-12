Huawei Watch GT 2 Pro im Test: Schönheit vor Intelligenz

Die Sportfunktionen ähneln dem, was man von anderen Fitness-Trackern kennt. So bietet die Uhr etwa einen integrierten Lauf-Coach samt Trainingsplan. Daneben wird noch die Aufzeichnung von Dutzenden verschiedenen Sportarten angeboten, vom Radfahren über das Skifahren bis zum Golfen. Das Tracking funktioniert im Großen und Ganzen zuverlässig. Die Positionsbestimmung erfolgt mit der Uhr rasch, die Aufzeichnung der Wege und des Puls so, wie man es sich vorstellt.

Die Uhr will außerdem auch automatisch erkennen, sobald man einer bestimmten Aktivität nachgeht. Setzt man sich etwa aufs Rad und fährt los, sollte die GT 2 Pro vorschlagen, doch das Workout aufzuzeichnen. In der Praxis funktioniert das aber nicht so, wie man es sich vorstellt. So springt die Uhr manchmal viel zu spät an oder möchte etwas längere Fußwege im Freien gleich als Workout registrieren. Wer seine Aktivitäten ernsthaft aufzeichnen möchte, muss also auch mit der Huawei-Uhr daran denken, die Funktion zu starten.

Um die Daten auszuwerten, muss man die Huawei-Health-App verwenden. Jene kann nach wie vor ausschließlich mit Google Fit oder MyFitnessPal synchronisiert werden.