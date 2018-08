Huawei zeigt auf der IFA smarten Lautsprecher und neuen Chip

Der Kirin 980 Chip ist laut Huawei der erste seiner Art mit zwei auf KI-Aufgaben spezialisierten Rechenkernen. Er wird von der Taiwan Semiconductor Manufacturer Company hergestellt und soll in Huaweis Geräten vor allem Bildverarbeitungsaufgaben schneller machen. Der Kirin 980 soll bis zu 4600 Bilder pro Minute erkennen können, heißt es in der Presseaussendung. Das bedeutet ein Plus von 120 Prozent im Vergleich zum Kirin 970.