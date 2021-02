Hyundai zeigt „gehendes“ Auto

TIGER ist ein vollautonomer Roboter, der in entlegenen Regionen und im Weltraum zum Einsatz kommen könnte.

Im Dezember wurde verkündet, dass Hyundai 1,1 Milliarden US-Dollar in Boston Dynamics investiert hat. Während Hyundai für seine Autos bekannt ist, ist das Aushängeschild der US-Roboterfirma der vierbeinige Roboter Spot. Das logische Resultat der Partnerschaft: ein gehendes Auto.

Der Roboter bietet keinen Platz für Menschen, weder als Fahrer noch als Passagiere. Er ist komplett für autonomes Fahren, bzw. Gehen (Fahrgehen?) ausgelegt. TIGER soll etwa als Aufklärungs-Fahrzeug ist schwer zugänglichen Gebieten eingesetzt werden können. Er könne aber auch als Lieferfahrzeug genutzt werden, etwa um Medikamente oder Versorgungsgüter zu Menschen zu bringen, die nach Naturkatastrophen von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Laut Hyundai ist TIGER auch in der Lage, bei wenig Gravitation seine Aufgaben zu erfüllen, etwa am Mond. Auch Missionen am Mars oder anderen Planeten seien denkbar.