Drohnen gehen autonom auf Vermisstensuche

In Ländern wie Indien, Großbritannien oder den USA ist die Zahl vermisster Kinder enorm hoch. Laut dem International Centre for Missing and Exploited Children verschwinden in Indien beispielsweise 96.000 Kinder pro Jahr. Der Online-Datenbank TrackChild des indischen Familienministeriums Ministry of Women and Child Development zufolge sind alleine zwischen 2012 und 2014 um die 237.000 Kinder verschwunden.

Um die Behörden in Neu Delhi bei der Suche nach den Kindern zu entlasten und sie schneller zu identifizieren, hat die Kinderschutzorganisation Bachpan Bachao Andolan (BBA) vor nicht ganz 3 Jahren ein Pilotprojekt gestartet. In dessen Rahmen wurde eine Gesichtserkennungssoftware entwickelt und eingesetzt. Das Fazit: Innerhalb von nur 4 Tagen ist es mithilfe dieser Technologie und nach einer höchstrichterlichen Anordnung gelungen, fast 3.000 Kinder aufzuspüren und zu identifizieren. Genutzt wurden Fotos vermisster Kinder, die in der Online-Datenbank „TrackChild“ veröffentlicht sind.

Kurz darauf hat die Regierung gemeinsam mit BBA und der Tech-Firma Capgemini auch eine App namens „ReUnite“ entwickelt, mit der Kinder ebenfalls per Gesichtserkennung gefunden werden können. Eltern können ihr vermisstes Kind per App melden. Bürger wiederum können die biometrischen Daten von Straßenkindern per Handy erfassen. Die App ist mit der Regierungsdatenbank verbunden.