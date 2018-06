Ikea bringt Sessel für Gamer, die 20 Stunden am Stück spielen

Das Besondere bei Ubik ist, dass die Sitzfläche individuell auf den Spieler angepasst wird. Dazu wird der Körper des Gamers und seine Sitzhaltung in der Ikea-Filiale vermessen. Aufgrund dieser Daten werden die Sitzflächen mit einem 3D-Drucker angefertigt. Nach 2 bis 3 Wochen kann der fertige Ubik abgeholt bzw. zugestellt werden. Ob auch die Rückenlehne aus dem 3D-Drucker kommt und so individuell an dem Gamer angepasst ist, ist noch nicht bekannt.

Durch den höheren Sitzkomfort soll es auch möglich sein 20 Stunden lang zu spielen, ohne Schmerzen in Gesäß oder Rücken zu bekommen. Bis das Möbelstück verfügbar ist, dauert es aber noch. Erst 2020 soll Ubik erhältlich sein. Wird das Produkt von den Kunden gut angenommen, könnte Ikea künftig auch andere Möbel individualisieren. Der nächste logische Schritt wäre ein Bürosessel.