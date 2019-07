„I’m feeling lucky“: Teslas navigieren zu Zufallsorten

Lust auf ein Abenteuer? Tesla-Fahrer können sich bald an zufällige Orte in der Gegend navigieren lassen. Dies hat Elon Musk per Tweet bestätigt.

Ursprünglich wurde die „I’m feeling lucky“-Funktion von einem User auf Twitter vorgeschlagen. Diese ist inspiriert von Googles „I’m feeling lucky“-Button auf der Suchseite. Bei Google führt das Drücken des Buttons dazu, dass sofort die Website aufgerufen wird, die bei den Suchergebnissen als erste gereiht ist.