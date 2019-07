Musk: Tesla wird in naher Zukunft keine E-Autos mehr verkaufen

Tesla wird den Verkauf von Elektroautos einstellen, sobald diese in der Lage sind, vollautonom auf der Straße unterwegs zu sein. Das sagte Tesla-CEO Elon Musk auf Twitter. Es sei für das Unternehmen deutlich rentabler, eine Flotten an selbstfahrenden Taxis zu betreiben statt einzelne Fahrzeuge zu verkaufen. Neben Tesla arbeiten auch viele andere Unternehmen an der entsprechenden Technologie, unter anderem Uber und Waymo.