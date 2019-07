Tesla stellt neue Rekorde in Produktion auf

Der US-Elektroautobauer Tesla hat das Ziel von Firmenchef Elon Musk erreicht und im zweiten Quartal einen neuen Auslieferungsrekord aufgestellt. Insgesamt wurden in den drei Monaten 95.200 Wagen an die Kundschaft ausgeliefert, wie Tesla am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Damit übertraf das Unternehmen seinen bisherigen Bestwert von 90.700 Autos aus dem letzten Vierteljahr 2018 und auch die Erwartungen der Wall-Street-Analysten deutlich. Der Großteil entfiel dabei auf das günstigste Tesla-Fahrzeug, das Model 3, von dem 77.550 Stück ausgeliefert wurden. Das Model S und Model X machen lediglich 17.650 Auslieferungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte man sich somit um 217 Prozent. Auch in der Produktion legte man kräftig zu, allein dieses Quartal wurden 87.048 Fahrzeuge produziert. Damit liegt man deutlich über dem Wert aus dem ersten Quartal, als lediglich 62.950 Fahrzeuge produziert wurden.

400.000 E-Autos dieses Jahr

Am Markt kamen die Nachrichten gut an, die Aktie legte nachbörslich zunächst um über sieben Prozent zu. Nachdem Teslas Auslieferungen im Vorquartal überraschend um kräftige 31 Prozent gesunken waren, war das Unternehmen an der Börse zeitweise stark unter Druck geraten.

Die jetzt vorgelegten Zahlen waren mit Spannung erwartet worden, um zu sehen, ob das schwache Vorquartal nur ein Ausrutscher war. Im Gesamtjahr 2019 will das Unternehmen weltweit zwischen 360.000 und 400.000 Elektroautos auf die Straße bringen.