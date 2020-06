Im Test: Vier Projektoren für den Büro-Alltag

Der NEC L50W LED (599 Euro UVP, Web ab 510 Euro) ist die Ausnahme im Testfeld. Der Beamer versucht den Spagat zwischen Mini-Beamer und Office-Projektor zu schaffen. Er ist besonders kompakt, leicht und hat eine eingebaute Linsen-Abdeckung, um den Transport zu erleichtern (eine Neopren-Schutzhülle ist im Lieferumfang enthalten). Außerdem sieht er in der schwarzen Klavierlack-Optik recht gut aus. An der Unterseite ist der übliche Standfuß vorne zur Winkeleinstellung, aber auch ein Standard-Gewinde, um den Beamer an ein Kamera-Stativ zu schrauben.

Der Nachteil der kompakten Bauweise ist die geringere Helligkeit von 500 Lumen – die aber noch immer deutlich höher als bei Pocket-Beamern ist. Für eine ausreichende helle Darstellung sollte zumindest zwischen Projektor und Projektionsfläche das Licht abgeschaltet bzw. der Raum verdunkelt werden. Ein weiterer Nachteil: Die Linse hat keine Zoom-Funktion. Um die Größe des Bildes einzustellen, muss der Beamer also händisch in einen Abstand zwischen 0,5 und drei Meter zur Projektionsfläche positioniert werden.

Der L50W ist relativ laut. Zwar gibt es auch hier einen leiseren Öko-Modus, dieser ist aber aufgrund der geringen Helligkeit kaum zu gebrauchen. Die Schärfe ist zwar manuell am Objektiv justierbar, dennoch ist das Bild nicht so scharf wie von den anderen Beamern im Test. Dafür funktioniert aber die automatische Trapezkorrektur problemlos. Die Tonausgabe ist am Beamer über einen 2-Watt-Lautsprecher möglich.

Als einziger Beamer im Test hat der L50W nicht nur einen VGA- und Komponenten-Videoeingang, sondern auch einen HDMI-Eingang. Zusätzlich kann er auch über ein Mini-USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Die benötigten Treiber werden direkt vom Projektor installiert. Über das USB-Kabel kann auch der 1GB interne Speicher des Projektors befüllt werden. So wird das Gerät zum Standalone-Beamer, der zur Wiedergabe nur noch Strom und keinen Computer braucht. Wiedergegeben werden können Office-Dokumente (auch Powerpoint-Präsentationen), Bilder und Videos. Das Wechseln zwischen Folien bei Präsentationen oder zwischen Bilder dauert aber relativ lang. Auch werden nicht alle Videoformate unterstützt, weshalb man, bevor man ohne Laptop loszieht, besser testen sollte, ob der Projektor die gewünschte Datei wiedergeben kann. Die Inhalte können auch von einem USB-Stick oder einer SD-Karte direkt am Beamer wiedergegeben werden.

Am Beamer selbst gibt es nur zwei Tasten. Die Menüführung erfolgt ausschließlich über die sehr kompakte Fernbedienung. Diese nutzt eine Knopfbatterie. Da diese weniger gängig sind als AA oder AAA-Batterien, sollte man deshalb immer eine Ersatzbatterie dabei haben – denn geht die Fernbedienung nicht, ist auch der Beamer lahmgelegt.