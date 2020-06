In letzter Minute: Geschenke zum Ausdrucken

Viele dürften diese Situation nur allzu gut kennen: Man wacht am Weihnachtstag auf, ohne alle Geschenke für Freunde oder Verwandte besorgt zu haben. Im letzten Moment noch ein Geschäft aufzusuchen, ist zeitlich kaum möglich. Die Rettung in der Not: Geschenkgutscheine aus dem Internet, die man sich rasch ausdrucken, in ein Kuvert stecken und anschließend überreichen kann. Als Klassiker gilt hier etwa der Amazon-Gutschein. Damit kann man nicht nur Waren im Online-Versandhaus erwerben, sondern etwa auch E-Books oder Musik-Downloads kaufen.

Für Musikliebhaber bietet sich etwa ein Spotify-Abo an. Ein Premium-Abo für einen Monat kostet 9,99 Euro, wer gleich ein ganzes Jahr verschenken will, bezahlt 119,98 Euro. Damit können die Beschenkten unbegrenzt auf das große Musikangebot des Anbieters zugreifen, egal ob vom Computer, Handy oder Tablet. Apple-Fans kann man mit einem iTunes-Gutschein Freude bereiten. Damit kann nicht nur Musik gekauft werden, auch Apps und Filme sind erhältlich.