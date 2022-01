In Wien wurden 2021 doppelt so viele E-Autos geladen wie im Vorjahr

„Die Elektromobilität wird zum Booster für klimafreundlichen Individualverkehr! Das spüren wir auch an unseren Stromtankstellen. Im Vorjahr konnten wir einen Zuwachs von über 140 Prozent an Ladungen verzeichnen“, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Besonders bemerkenswert sei der Zuwachs der Ladevorgänge im Monatsvergleich. "Haben im Dezember 2020 noch durchschnittlich 312 E-Autos pro Tag an den öffentlichen Wien Energie-Ladestellen getankt, waren es im Dezember 2021 bereits 1.188 tägliche Ladevorgänge , also fast viermal so viele", so der zuständige Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Höhere Auslastung unter der Woche

Von Montag bis Freitag sei die Auslastung um etwa 40 Prozent höher als am Wochenende. Die beliebtesten Wiener Stromtankstellen seien Morzinplatz (1010), Siebensterngasse (1070), Josef-Meinrad-Platz (1010), Amerlingstraße (1060) und Faulmanngasse (1040).

In Planung seien zumindest zwei Schnellladeparks und weitere 200 öffentliche E-Ladestellen. Die beiden Parks mit je 10 Ladepunkten mit bis zu 150 kW pro Ladestelle sollen bis Mitte des Jahres in Nähe zu den Verkehrsadern entstehen. Mitte Juni vergangenen Jahres hat Wien Energie die 1.000 E-Ladestelle für Elektroautos in Wien eröffnet.

Insgesamt können E-Autofahrer*innen in Wien aber bereits an über 2.000 öffentlich zugänglichen Stromtankstellen von Wien Energie Ökostrom tanken. Zu den über 1.000 öffentlichen Ladestellen kommen nämlich rund 1.000 weitere im halböffentlichen Bereich dazu – etwa auf Parkplätzen oder in Parkgaragen.

Nicht nur die Nutzung der Ladestellen ist gestiegen, sondern auch die Anzahl der gemeldeten E-Autos: 2020 waren in Wien etwa 15.000 E-Autos angemeldet worden. Diese Zahl an Anmeldungen verzeichnete man 2021 bereits bis zum Juni. Österreich liege mit einem Anteil an Neuzulassungen von E-Autos von 10,8 Prozent europaweit an zweiter Stelle.