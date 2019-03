Das Problem mit den E-Tankstellen

Keine App, dafür eine Schnittstelle

Was in der Beta-Phase noch nicht enthalten sein wird, ist die Verfügbarkeit - also, ob ein Ladepunkt gerade besetzt oder frei ist. Das sei vor allem eine technische Herausforderung, da die einzelnen Betreiber entsprechende Daten automatisiert zur Verfügung stellen müssen. Dass Informationen über die aktuelle Verfügbarkeit von Ladestationen den E-Autofahrern in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden, sei jedenfalls geplant, so Hantigk.

Eine Ladeverzeichnis-App der E-Control werde es nicht geben, dafür eine responsive Website, die auch am Smartphone im vollen Umfang bedient werden kann. Es werde aber eine Schnittstelle geben, über die sich App-Anbieter die Daten der E-Control holen und für ihre Anwendungen nutzen können. "Letztendlich wird die Verfügbarkeit der nächstgelegenen Ladepunkte userfreundlich direkt in den Autos landen", gibt sich Aichmaier zuversichtlich.