1000 E-Auto-Ladestellen in Wien in Betrieb

Am Montag wurde die 1000. E-Ladestelle für Elektrofahrzeuge - am Josef-Meinrad-Platz beim Burgtheater in der Nähe des Rathauses und des Parlaments - eröffnet. 2017 hatte man sich zum Ziel gesetzt, binnen fünf Jahren eine Ladeinfrastruktur für 1000 E-Fahrzeuge zu errichten. Das hat man nun vor dem Ablauf der Frist geschafft, damit ist die Infrastruktur, die vor fünf Jahren geplant wurde, an und für sich fertig ausgebaut.

Noch 200 neue Ladestationen geplant

„Für den Klimaschutz ist umweltfreundliche Mobilität ein entscheidender Faktor. Mit dem engmaschigen E-Ladenetz können alle E-Auto-Fahrer*innen in der ganzen Stadt sorgenfrei unterwegs sein“, sagt Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke bei der offiziellen Eröffnung der Ladestation. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima erklärt zudem, dass „zumindest noch weitere 200 Ladestellen“ im Auftrag der Stadt errichtet werden sollen. Einen fixen Zeithorizont will Sima hierfür allerdings nicht nennen.



Die genauen Standorte für die 200 weiteren, geplanten Ladestellen sollen in enger Abstimmung mit der Stadt Wien und den Bezirken bestimmt und kontinuierlich errichtet werden. Dabei soll Verkehrsknotenpunkte oder Orte mit erhöhtem Ladebedarf berücksichtigt werden. Zu den bisher beliebtesten Ladestationen zählen Morzinplatz (1010), Josef-Meinrad-Platz (1010), Landstraßer Hauptstraße 50 (1030) Andreas-Hofer-Straße 19 (1210) und Faulmanngasse 4 (1040).



„Ohne Verkehrswende wird es keine Energiewende geben“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien-Energie-Geschäftsführung. „Der Verkehr ist mit einem Anteil von knapp 40 Prozent der größte Verursacher von CO2-Emissionen in Wien. 1.000 öffentliche E-Ladestellen wirken wie ein Katalysator für den Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität. Wir sehen den Infrastruktur-Effekt schon heute in den Nutzungszahlen“, so Strebl.