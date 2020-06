Intel mischt den Smartphone-Markt auf

Dass Branchenführer in der IT-Industrie wegweisende Entwicklungen verschlafen, ist keine Seltenheit. Microsoft hat das Internet und damit verbundenen Dienstleistungen unterschätzt, Nokia das Smartphone. Vor einem gleichen Schicksal steht Prozessor-Hersteller Intel. Der US-Konzern hat den Trend zu Tablets und Smartphones verkannt und bislang keine kleinen stromsparenden Chips im Angebot. Das Unternehmen, das mit Windows und dem PC groß geworden ist, wurde von der Entwicklung überrascht und musste das Feld der britischen Firma ARM überlassen. Dessen Prozessor-Entwürfe finden sich in jedem Smartphone und Tablet.



Gegenschlag mit Atom in China

Auf der CES bläst Intel nun zum Gegenangriff und will verlorenes Terrain wettmachen. CEO Paul Otellini kündigte den lang erwarteten Start der ersten Mobile-Plattform von Intel an: Die als "Medfield" bekannte Plattform hält als "Atom Z2460" in Smartphones Einzug. Das erste Telefon, das damit betrieben wird, heißt K800 und stammt von Lenovo. Es misst 4,5 Zoll, ist 10 Millimeter dick, hat eine 8MP-Cam und läuft mit 1.6GHz und Android 4.0. Es wird Mitte des Jahres - vorerst nur in China - auf den Markt kommen. Intel begründet dies damit, dass es sich um den weltweit größten Smartphone-Markt handelt. Inoffiziell kann diese Limitierung als Testlauf gewertet werden, um andere Hersteller zu überzeugen, auf den Intel-Zug aufzuspringen.