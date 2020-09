iOS 14 verfügbar: Das kann das neue Betriebssystem

Ordnung am Bildschirm

Die „App Library“ ist quasi das Äquivalent zum "App Drawer" auf vielen Android-Geräten. Sie zeigt alle auf dem iPhone installierten Apps übersichtlich in Ordnern und sorgt damit für einen ordentlicheren Home-Screen. Nutzer können die Programme vom Home Screen entfernen. Über die App Library können sie einfach gefunden werden.

Auch „Instant Apps“, die auf Android-Geräten zudem schon längst verfügbar sind, können nun als „App Clips“ von iPhone-Nutzern genutzt werden. Damit lassen sich spezielle App-Funktionen anwenden, ohne die gesamte App herunterzuladen. Mit App Clips können etwa Scooter gemietet oder Tischreservierungen gemacht werden. Darauf zugreifen können die Nutzer über NFC, QR- oder Apple-Clip-Codes.

Platz gespart

Anrufe oder Siri-Anwendungen nehmen nun außerdem nicht mehr das gesamte Display in Anspruch, sondern erscheinen in einem Banner. Während eines Telefonats können nun gleichzeitig Apps verwendet werden. Siri selbst ist zudem klüger geworden: Sie kann mehr Fragen beantworten, zumal sie nun mehrere Internetquellen beziehen kann. Auch kann sie Audionachrichten verschicken.

Bei Videocalls können Nutzer mit der „Picture-in-Picture“-Funktion via FaceTime mit Freunden sprechen und gleichzeitig andere Apps verwenden. Das Feature funktioniert auch bei Videos, die in einem kleinen Fenster weitergeschaut werden, während man weiterscrollt oder auf andere Apps zugreifen will. Das Fenster kann auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm gezogen werden und auch dessen Größe verstellen. Auch Videocalls in 1080p-Auflösung sind über Facetime nun möglich.