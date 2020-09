Apple veröffentlicht iOS 14, Entwickler verärgert

Apple überprüft

Aber auch Shihabs App muss von Apple vor der Aufnahme im App Store erst überprüft werden. Andere Entwickler teilen zudem ihre Probleme bei der Produkteinreichung via App Store Connect mit. „Die Entwickler sind nicht bereit, der App Store ist nicht bereit und jeder drängt darauf, zu reagieren, anstatt die Chance zu haben, ihre Apps richtig fertigzustellen“, sagt Trouthon-Smith gegenüber Mashable.

Normalerweise mache Apple eine „Golden Master“-Kopie des neuen Betriebssystems und des Xcode-Entwicklertools verfügbar, und zwar noch bevor die neue iOS-Version veröffentlicht wird. So haben die Entwickler genügend Zeit, ihre Apps in der finalen Version zu überprüfen. Bugs können in diesem Prozess sichtbar gemacht und gefixt werden.

Nun bleibe den Entwicklern laut Shihab als einziger Motivationsfaktor der Zeitdruck, ihre Apps so bald wie möglich fertigzustellen.

Das bringt iOS14

Die neue Version des Betriebssystems bringt einige neue Features, darunter Widgets, die in ihrer Größe angepasst und zwischen App-Icons platziert werden können. Die futurezone hat berichtet.