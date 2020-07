iOS 6 im Test: Praktisch, aber unspektakulär

Als einzig optisches Spektakel, wenn man so will, kann man die 3D-Karten von iOS 6 bezeichnen. Zwar ist in der vorliegenden Beta-Version noch nicht viel dreidimensional aufbereitet - aber das, was bereits zu sehen ist, macht wirklich Lust auf mehr.

So hat Apple schon vorsorglich sein eigenes Hauptquartier in Cupertino, Kalifornien, in 3D berechnen lassen, und auch San Franciscos Golden Gate Bridge ist in dritter Dimension zu bewundern. Überall dort, wo die 3D-Software noch nicht gearbeitet hat, sieht es aber noch nicht so hübsch aus, sondern eher so, als wäre ein Tornado über die Gegend gefegt und hätte Häuser, Bäume und Autos seltsam verformt und plattgedrückt.

Die Bedienung ist sehr intuitiv und macht Spaß: Mit zwei Fingern kann man die 3D-Darstellungen um alle drei Achsen drehen und so alles von (fast) jedem Winkel unter die Lupe nehmen. Auch die Aufsicht der Satelliten-Bilder ist gut gelungen: Durch leichtes perspektivisches Verschieben verschiedener Ebenen (Straßenniveau unter Baumkrone) hat man tatsächlich das Gefühl, über der Landschaft zu schweben. Am iPad ist das Feature natürlich insgesamt besser bedienbar als am kleinen iPhone-Screen.