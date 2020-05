iOS 8 Probleme mit Bluetooth und WLAN verärgern Nutzer

Kabellose Verbindungen fehlerhaft

Mit der Veröffentlichung von iOS 8.0.2 wurden zwar einige grobe Fehler behoben, doch die Probleme mit Bluetooth- und WLAN-Verbindungen, die seit dem Erscheinen von iOS 8 auftreten, wurden bislang nicht ausgebessert.

Allen voran soll es Schwierigkeiten mit der Bluetooth-Verbindung zu Freisprecheinrichtungen in Autos geben, wie zahlreiche Nutzer in Apple- sowie Auto-Foren übereinstimmend beklagen. Die Probleme dabei scheinen vielschichtig zu sein. So lässt sich manchmal zwar eine stabile Bluetooth-Verbindung einrichten, beim Telefonieren treten dann aber Störungen auf. Andere User berichten, dass sich ohne Weiteres eine Bluetooth-Verbindungen zur Freisprecheinrichtung herstellen lässt, diese aber dauerhaft ist, sodass dadurch die Musikwiedergabe blockiert wird. Bei manch anderen wiederum kann das Auto mit dem iPhone nicht verknüpft werden.

Wie Berichte über die Bluetooth-Probleme von iOS 8 nahelegen, ist der Fehler nicht auf Fahrzeuge beschränkt. So gebe es auch ähnliche Schwierigkeiten bei der Koppelung von Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern oder -Tastaturen.