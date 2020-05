Bashbleed: Extrem gefährliche Sicherheitslücke entdeckt

Ob das eigene System verwundbar ist, findet man laut Ars Technica heraus, indem man in Bash den folgenden Befehl ausführt:

env x='() { :;}; echo vulnerable' bash -c "echo this is a test"

Spuckt das System die Antwort "vulnerable this is a test" aus, ist das System verwundbar. Keine Sorgen muss man sich machen, wenn die Shell folgende Antwort generiert:

bash: warning: x: ignoring function definition attempt

bash: error importing function definition for `x'

this is a test

Linux-Distributoren wie Ubuntu, Red Hat sowie Debian stellen bereits erste Patches zur Verfügung. Inwieweit sie die Lücke stopfen können, wird sich vermutlich erst in den nächsten Stunden oder Tagen zeigen.