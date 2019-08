iPad Pro Konkurrenz: Samsung bringt das Galaxy Tab S6

Technische Details

Der 10,5 Zoll große Screen ist ein AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1600 x 2560 Pixel. Entsperrt werden kann das Galaxy Tab S6 per Fingerabdruck. Der entsprechende Sensor befindet sich unterhalb des Displays. Der Akku hat eine Kapazität von 7040 mAh und kann mit 18 Watt geladen werden.

Das Tablet misst an seiner dicksten Stelle 5,7 Millimeter und wiegt 420 Gramm. Damit ist das Galaxy Tab S6 in etwa so dick wie das aktuelle iPad Pro, welches 5,9 Millimeter misst. Beim Gewicht schlägt das Samsung-Tablet die Apple-Konkurrenz: Das iPad Pro wiegt nämlich 468 Gramm.

Preise

In Deutschland kostet Tablet mit WLAN, 6/128 GB 749 Euro. Die Version mit LTE und 8/256 GB kostet 899 Euro. Der S Pen kostet zusätzlich 59,90 Euro und die Tastatur im Book-Cover-Stil kommt auf 179,90 Euro. Anzunehmen, dass die Preise für Österreich recht ähnlich sein werden.