Samsung Galaxy Note 10: Erste offizielle Bilder zeigen Überraschung

Eine dedizierte Fläche für einen Fingerabdrucksensor ist auf den Fotos nicht auszumachen. Demnach wird dieser wohl unterhalb des Displays wandern. Ebenso unklar ist, ob Samsung auf die 3,5mm-Kopfhörerbuchse verzichtet.

Samsung wird am 7. August in New York voraussichtlich zwei verschiedene Note-10-Modelle vorstellen wird. Das reguläre Modell wird wahrscheinlich einen Display-Diagonale von 6,3 Zoll haben, während das größere Plus-Modell mit einem 6,75 Zoll großen Bildschirm kommen wird. Möglich, dass auch eine 5G-Version auf den Markt kommen wird.