Samsung kündigt Unpacked-Event an

In der Gerüchteküche kursierte der Termin für die Produktpräsentation bereits seit längerem. Nun hat Samsung das Unpacked-Event für August bestätigt: Am 7. August um 22:00 Uhr geht die Veranstaltung im Barclays Center in New York über die Bühne.

Der Ankündigungs-Tweet lässt darauf schließen, dass der Technologiekonzern sein Galaxy Note 10 präsentieren wird. Auf dem angehängten Bild ist der S-Pen-Stift zu sehen, der das Markenzeichen des Samsung-Flaggschiffs darstellt.