So soll das Samsung Galaxy Note 10 aussehen

Zu den auffälligsten Änderungen gehört das Kameraloch. Im Gegensatz zur S10-Serie soll sich dieses beim Note 10 nicht am rechten Rand, sondern in der Mitte befinden. Auch an der Rückseite hat sich etwas bei den Kameras geändert. Das Dreifach-Kamera-Setup soll nicht mehr horizontal, sondern vertikal angeordnet sein.

Das Display soll mit 6,3 Zoll etwas kleiner sein, als beim Note 9 (zum futurezone-Test). Da die Ränder rund um das Display nahezu verschwinden, so wie bei der S10-Serie, wird vermutlich das gesamte Note 10 merklich kompakter ausfallen, als das Vorgängermodell. Gerüchten zufolge könnte Samsung auch ein Note 10 Pro veröffentlichen. Dieses soll mit 6,75 Zoll ein größeres Display haben und eine Vierfach- statt Dreifach-Kamera.