Ohne Stift könnte das Galaxy Note 10 deutlich größeren Akku haben

Präsentation im August

Vor einigen Tagen Samsung Präsentations-Event für das Galaxy Note 10 bestätigt: Am 7. August um 22:00 Uhr geht die Veranstaltung im Barclays Center in New York über die Bühne. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, sollen der jedenfalls der S Pen und die Kamera im Mittelpunkt stehen.

Stimmen die geleakten Fotos, kommt das Smartphone mit einer Front-Kamera, die sich in einem "Kameraloch" befindet. Diese Aussparung ist im Bildschirm zentriert angebracht - anders als bei der Galaxy-S-Reihe, wo das Selfie-Loch im oberen Eck des Displays zu finden ist. Die Kamera-Anordnung auf der Rückseite ist vertikal, beim Galaxy S10+ ist sie horizontal.