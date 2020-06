iPhone 5c von Anfang an zum Scheitern verurteilt

„Welche Strategie Apple mit dem iPhone 5c genau verfolgt, ist nicht ganz klar. Die Marke Apple funktioniert – ob nun so beabsichtigt oder nicht – derzeit nicht, um preisbewusste Kundensegmente anzusprechen. Abgesehen von den fehlenden günstigen Geräten fehlen Apple in diesem Segment auch die Vertriebsmöglichkeiten“, sagt Dediu. Da Konkurrent Samsung derzeit die größten Erfolge auch nicht beim Verkauf von Highend-Geräten, sondern mit Mittelklasse-Smartphones feiere, könnte Apple ebenfalls versuchen, mit Geräten wie dem iPhone 5c in diesem Segment zu punkten.

Ungeachtet der negativen Börsenreaktion nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen und sinkender Wachstumszahlen bewertet Dediu den anhaltenden Erfolg des iPhones immer noch als phänomenal. „ Apple hat im vergangenen Quartal 51 Millionen iPhones verkauft. Zum Vergleich: In den von vielen als Glanzzeiten von Apple beschriebenen späten 2000er-Jahren verkaufte sich der iPod in seinem besten Jahr 2008 alle Quartale zusammengerechnet so viel mal – und das noch dazu als wesentlich günstigeres Produkt“, meint Dediu.