iPhone 5S kämpft mit Blue Screen Abstürzen

Der "Blue Screen of Death" ist vor allem aus früheren Windows-Tagen nur allzu gut bekannt. Besonders in Erinnerung geblieben ist der Blue Screen bei Windows, als Microsoft-Gründer Bill Gates live bei der Präsentation von Windows 98 mitansehen musste, wie sich das Betriebssystem mit einem blauen Bildschirm verabschiedete. Der etwa auf YouTube zu findende gehört mittlerweile zu den Klassikern in der Geschichte von Microsoft-Präsentationen.