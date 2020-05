iPhone 6 Plus soll sich in der Hosentasche verbiegen

Auf Macrumors hat ein User ein Foto eines verbogenen iPhone 6 Plus gezeigt. Die Deformierung will er bemerkt haben, nachdem er am Vortag das Smartphone für rund 18 Stunden in der vorderen Hosentasche transportiert hat. Das Internet hat schnell reagiert und dem Vorfall den Namen Bentgate verpasst, in Anspielung an Antennagate des iPhone 4.

Einige andere User haben ebenfalls Fotos veröffentlicht, die ein verbogenes iPhone 6 Plus zeigen sollen. Die Echtheit der Bilder kann nicht bestätigt werden, auch nicht die Angabe, dass die Geräte schon nach teilweise vier Stunden in der vorderen Hosentasche verbogen wurden.